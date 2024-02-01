В Екатеринбурге суд приговорил экс-директора института физкультуры и спорта УрФУ Евгения Шурманова к 9 годам заключения

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. В Екатеринбурге суд приговорил экс-директора института физкультуры и спорта УрФУ Евгения Шурманова к 9 годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн рублей.



В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что в период с 2020 по 2021 годы осужденный занимал должность главы общественной организации «Федерация регби Свердловской области». Он предоставлял фальшивые документы о фактически понесенных федерацией расходах на проживание и питание участников спортивных соревнований в 2020 году. Также в период с января по март 2021 года обвиняемый использовал свое должностное положение в региональной Федерации регби для предоставления недостоверных сведений в Фонд поддержки спорта и высших достижений в Свердловской области для получение финансов на развитие физической культуры и спорта. Деньги Е. Шурманов использовал в личных целях.



Экс-директора института физкультуры и спорта УрФУ обвинили в двух эпизодах мошенничества во время организации спортивных мероприятий. Ведомство оценило ущерб на сумму 16 млн руб. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Е. Шурманова к 9 года заключения в колонии. Также он должен выплатить штраф в размере 1 млн руб.