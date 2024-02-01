В Екатеринбурге суд приговорил экс-директора института физкультуры и спорта УрФУ Евгения Шурманова к 9 годам заключения

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Тавдинский районный суд приговорил бывшего директора МУП «Тепловые инженерные системы» ...09.07.2021 Суд приговорил экс-гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова к 10 годам лишения свободы
Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) ...09.07.2021 Суд приговорил экс-гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова к 10 годам лишения свободы
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2021. Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего генерального директора особой ...01.08.2013 Суд приговорил директора ДК Илью Фарбера к семи годам колонии строгого режима
Осташковский городской суд в Тверской области в четверг приговорил бывшего директора дома культуры (ДК) «Мошенский» ...06.02.2013 Леонид Рапопорт вошел в состав Совета по физической культуре и спорту при президенте РФ
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2013. Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид ...