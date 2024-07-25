В Свердловской области трафик посещения сайтов с услугами шиномонтажа вырос на 43%

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2024. В Свердловской области с января по июнь общий трафик в сегменте сервисов облачного ...11.06.2024 В Свердловской области мобильный трафик на сайтах с онлайн-тренировками вырос на 85%
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. В Свердловской области мобильный трафик на сайтах с онлайн-тренировками по фитнесу за ...08.06.2023 «МегаФон»: Мобильный ТВ-трафик в Свердловской области вырос на 45% за год
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Интернет-трафик на сайтах цифровых каналов в Свердловской области за год вырос на 45%, ...25.01.2023 Специалисты «МегаФона» с начала января 2023 года зафиксировали тройной рост трафика на обучающих сайтах в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Специалисты мобильного оператора «МегаФон» фиксируют увеличение мобильного трафика на ...02.09.2022 «МегаФон»: Интерес свердловчан к посещению образовательных ресурсов за год вырос на 68%
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Мобильный трафик пользователей из Свердловской области при посещении образовательных ...