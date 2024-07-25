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Сегодня, 11:21

В Свердловской области трафик посещения сайтов с услугами шиномонтажа вырос на 43%

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. Жители Свердловской области после прошедшего снегопада, стали активнее записываться в шиномонтаж. Наибольшую динамику показали сервисы, где можно сделать перебортовку. Так, трафик на такие сайты в первой половине 10 октября вырос на 43% по сравнению с предыдущим днем. Такие данные на основе обезличенных сведений по трафику на десятки интернет-ресурсов получили аналитики «МегаФона»

Отмечается, что большинство жителей региона предпочли передвигаться в снежную погоду на такси: объем трафика на эти сайты сегодня увеличился на 39%.

Помимо этого, чаще стали заходить на сайты прогноза погоды — рост составил 40%. И если в обычные дни пользователи интересуются погодой в конце рабочего дня, чтобы узнать температуру на завтра, то сегодня, 10 октября, наибольший интерес к сайтам зафиксирован во время снегопада — в 12.00.
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