В Екатеринбурге наблюдается восстановление рынка первичной недвижимости

УрБК. Екатеринбург. 09.10.2024. Екатеринбургский рынок первичной недвижимости восстанавливается после падения продаж в июле 2024 года, вызванного отменой программ льготной ипотеки. Как написал в своем Telegram-канале руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов, начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков, рынок в августе-сентябре рынок демонстрирует достаточно быстрое восстановление от минимальных отметок к уровням, которые не сильно ниже среднегодовых продаж последних лет.



Эксперт приводит данные аналитической платформы bnMAP.pro, согласно которым в сентябре 2024 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано около 1,8 тыс. договоров долевого участия в строительстве. Это почти в три раза меньше сентября прошлого года, на который приходится пик продаж жилья в новостройках. Но, в то же время, эта цифра близка к средним значениям за 2021-2024 годы, которые составляют около 2,2 тыс. сделок.



Одновременно в Екатеринбурге восстанавливается и рынок ипотеки. Доля сделок с заемными средствами на первичном рынке резко снизилась в июле 2024, но уже в августе начала повышаться и в среднем за август-сентябрь составила 66-67%. Оставшаяся треть приходится на рассрочки и сделки с наличными.