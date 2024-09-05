В Екатеринбурге наблюдается восстановление рынка первичной недвижимости

В августе 2024 года в Екатеринбурге было заключено около 1,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Об ...05.09.2024 Число сделок с новостройками в Екатеринбурге в августе выросло в 1,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. В августе 2024 года в Екатеринбурге было заключено около 1,6 тыс. договоров долевого ...20.08.2024 В УПН ожидают в августе частичного восстановления спроса на рынке новостроек Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2024. В августе 2024 года продажи квартир в новостройках Екатеринбурга могут превысить ...12.01.2024 В Екатеринбурге число договоров долевого участия в 2023 году выросло на 84%
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. В Екатеринбурге число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на первичном ...07.11.2023 В Екатеринбурге число договоров долевого участия в январе-октябре выросло на 87%
В Екатеринбурге число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на первичном рынке жилья в январе-октябре ...