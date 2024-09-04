Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на пленарном заседании с главами муниципалитетов региона обсудил формирование областного и местных бюджетов

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. Свердловские власти завершили первый этап формирования бюджета региона на 2025 год. Об ...04.09.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил около 600 млн рублей на ремонт муниципальных дорог
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил около 600 млн руб. на ремонт ...13.12.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с главой Серова Василием Сизиковым программу развития города до 2030 года
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Серовского городского округа ...15.12.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился направить дополнительно 85 млн рублей на строительство дорог в городах региона
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился направить дополнительно 85 млн ...15.11.2013 Губернатор Свердловской области призвал муниципалитеты к повышению финансовой самостоятельности
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2013. Одной из важнейших задач, стоящих перед муниципальными образованиями Свердловской ...