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Вчера, 15:42

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на пленарном заседании с главами муниципалитетов региона обсудил формирование областного и местных бюджетов

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на пленарном заседании с главами муниципалитетов региона обсудил формирование областного и местных бюджетов. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

9 октября глава региона поручил главам муниципалитетов повысить независимость местных бюджетов. Это стало одним из ключевых моментов обсуждения во время совещания.

«Мы вошли в активную фазу подготовки областного бюджета на 2025 год и последующий двухлетний период, в региональном минфине прошли согласительные процедуры с муниципалитетами. При этом нужно стремиться к обеспечению сбалансированности и повышению самодостаточности местных бюджетов», — считает губернатор Евгений Куйвашев, отметив, что этого можно достигнуть при должной финансовой дисциплине и работе по уменьшению просроченных дебиторских задолженностей.

Напомним, власти региона закончили первый этап формирования бюджета региона на 2025 год. Деньги будут выделены на ремонт дорог в Красноуфимске, Первоуральске, Ревде. После него региональные дороги смогут справиться с транспортным потоком, который увеличится после завершения строительства федеральной трассы М-12. Оно было начато по поручению президента РФ Владимира Путина.
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