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Вчера, 15:01

За год средняя цена подержанного автомобиля в России снизилась на 3,4%

УрБК, Москва, 09.10.2024. В сентябре 2024 года средняя цена подержанного автомобиля в России снизилась на 0,7% в сравнении с августом. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным аналитиков, в сентябре средняя стоимость автомобиля с пробегом упала до 1,47 млн руб. Это на 3,4% меньше показателя прошедшего года. Ожидается, что вторичный рынок будет смещаться в сторону бюджетного сегмента. Это указывает на стремление водителей дольше использовать ушедшие из России автомобили зарубежных брендов.

Показатель рассчитывается экспертами по данным мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке. Средняя стоимость машины с пробегом уменьшается седьмой месяц подряд, отметил «Автостат». При этом за I полугодие 2024 года доля объявлений о продаже автомобилей со сроком эксплуатации от десяти лет выросла с 68% до 71%. Однако, сократилось количество предложений машин возрастом от трех до шести лет и менее трех лет.
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