За год средняя цена подержанного автомобиля в России снизилась на 3,4%

В сентябре 2024 года средняя цена подержанного автомобиля в России снизилась на 0,7% в сравнении с августом. Об этом ...13.09.2024 На российском рынке средняя цена автомобиля с пробегом за год впервые опустилась ниже отметки 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. Средняя цена автомобиля с пробегом на российском рынке впервые за последний год ...11.10.2023 Продажи автомобилей с пробегом в России за месяц упали на 10%
В сентябре 2023 года продажи автомобилей с пробегом в РФ снизились примерно на 10% по сравнению с прошлым месяцем. Об ...11.10.2023 Продажи автомобилей с пробегом в России за месяц упали на 10%
УрБК, Москва, 11.10.2023. В сентябре 2023 года продажи автомобилей с пробегом в РФ снизились примерно на 10% по ...15.09.2016 В августе средняя стоимость автомобиля с пробегом достигла 699 тыс. рублей
УрБК, Москва, 15.09.2016. Средняя цена легковых автомобилей, выпущенных с 2006 года по 2015 год и выставленных в ...