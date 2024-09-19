В Свердловской области подключили теплоснабжение на объектах социальной сферы 92 муниципалитетов

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. В Свердловской области подключили теплоснабжение на объектах социальной сферы в 92 муниципалитетах. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, в настоящее время работы по подключению зданий заканчивают в Камышловском районе и Галкинском сельском поселении. Кроме того, централизованная подача тепла началась в 86 муниципалитетах. Через несколько дней в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Каменск-Уральском и Березовском городских округах начнется подача теплоснабжения в многоквартирные дома.



Отмечается, что во время подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов в Свердловской области были заменены 353,3 км ветхих водопроводных сетей, 259,7 км электросетей, 198,2 км канализационных коммуникаций и 775,4 км старых теплосетей. Также энергетики проверили работу порядка 12 тыс. км водопроводных сетей, почти 14 тыс. км тепловых сетей, более 60 тыс. км электрических сетей и 1 тыс. 400 котельных. Для подготовки коммуникаций к зиме было выделено свыше 14 млрд руб. из средств бюджета разных уровней.