Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,4%

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. По состоянию на 4 октября 2024 года в Свердловской области официально зарегистрировано 8 тыс. 634 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,4%.



В настоящее время работодателям региона требуется 55 тыс. 810 человек. Коэффициент напряженности рынка труда равен 0,21.