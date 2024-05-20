Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,45%

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. По состоянию на 11 сентября 2024 года в Свердловской области официально зарегистрировано 9 тыс. 633 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,45%.



В настоящее время работодателям региона требуется 60 тыс. 581 человек. Коэффициент напряженности рынка труда равен 0,21.