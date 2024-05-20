Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,45%

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. По состоянию на 20 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 9 тыс. 654 ...17.01.2024 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,52%
По состоянию на 17 января в Свердловской области официально зарегистрировано 10 тыс. 864 безработных. Об этом сообщает ...17.01.2024 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,52%
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. По состоянию на 17 января в Свердловской области официально зарегистрировано 10 тыс. ...16.01.2024 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,53%
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. По состоянию на 15 января в Свердловской области официально зарегистрировано 11 тыс. ...06.09.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,69%
По состоянию на 6 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. 463 безработных. Об этом сообщает ...