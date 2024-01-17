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Сегодня, 15:01

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,45%

По состоянию на 11 сентября 2024 года в Свердловской области официально зарегистрировано 9 тыс. 633 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,45%.

В настоящее время работодателям региона требуется 60 тыс. 581 человек. Коэффициент напряженности рынка труда равен 0,21.
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