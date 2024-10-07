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100% домов УК ««Фонд Радомир» подключены к отоплению

УрБК. Екатеринбург. 08.10.2024. Отопление подано в 100% жилых домов, находящихся на обслуживании управляющей компании «Фонд Радомир». Работы по пуску отопления были проведены компанией в установленные сроки, что позволило вовремя обеспечить жителей теплом.

«Летом специалисты «Фонда Радомир» проделали колоссальную работу по подготовке жилого фонда к зиме. Например, в многоквартирных домах за лето заменено 1 тыс. 870 п. м трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления. Кроме того, под замену ушло 500 п. м электросетей, восстановлено 2,4 тыс. п. м теплоизоляции трубопроводов в подвальных и чердачных помещениях. Помимо этого, мы произвели реконструкцию узлов коммерческого учета тепла на четырех домах. Благодаря этому тепло подано во все 358 дома, находящихся под управлением нашей компании», — отметил генеральный директор управляющей компании «Фонд Радомир» Антон Переславцев.

Сейчас сотрудники УК «Фонд Радомир» проводят работы по регулировке систем теплоснабжения и устранению воздушных пробок в системе отопления многоэтажных жилых домов.

В течении сентября специалистами управляющей компании было принято 657 письменных обращений от граждан, еще 1967 заявок поступило в обработку через аварийно-диспетчерскую службу предприятия, из них львиная доля — 818 — были связаны с вопросами отопления.

«Хотим успокоить всех жителей многоквартирных домов: в настоящее время идет процесс стабилизации параметров давления на наружных теплотрассах, проводятся регулировочные работы в домах. Все поступившие заявки будут отработаны и выполнены, без отопления никто не останется. Работы проводятся в штатном режиме, просьба проявить терпение и корректность», — отмечают в компании.
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