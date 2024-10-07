100% домов УК ««Фонд Радомир» подключены к отоплению

УрБК. Верхняя Пышма. 07.10.2024. Отопление подано в 100% жилых домов, находящихся на обслуживании управляющей компании ...19.09.2024 УК «Фонд Радомир» отчиталась о ходе сезонных ремонтов жилого фонда в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. В Екатеринбурге УК «Фонд Радомир» подготовила все находящиеся в ее ведении ...06.09.2024 В Екатеринбурге УК «Фонд Радомир» завершила работы по подготовке к отопительному сезону на 100%
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. В Екатеринбурге УК «Фонд Радомир» на 100% завершила работы по подготовке к ...31.07.2024 В жилом фонде УК «Фонд Радомир» работы по подготовке к отопительному сезону завершены на 87%
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2024. В домах, находящихся в ведении УК «Фонд Радомир», работы по подготовке к новому зимнему ...03.07.2024 В 2024 году УК «Фонд Радомир» отремонтировала 518 кв. метров кровли
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. Управляющая компания «Фонд Радомир» отчиталась о ходе сезонных ремонтов в ...