УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:42

«МегаФон»: 32% sim-карт используются на Урале, Сибири и Дальнем Востоке

УрБК, Москва, 08.10.2024. Эксперты компании «МегаФон» выяснили, что 32% sim-карт используются на Урале, Сибири и Дальнем Востоке. К таким выводам пришли аналитики, проанализировав данные об использовании M2M sim-карт за последние пять лет, сообщает пресс-служба оператора сотовой связи.

Так, каждый год на 18% увеличивается число гаджетов с выходом в интернет при помощи sim-карт. За неполные пять лет количество устройств выросло вдвое. При этом средний размер трафика, который передает одно устройство увеличилось в три раза.

На 400% выросло потребление трафика в сфере промышленности. За последние пять лет жилищно-коммунальном рост составил свыше 300% за счет внедрения умных приборов учёта коммунальных ресурсов. Также ежегодно растет количество потребляемого трафика в сельском хозяйстве — 9%. Там технологии применяют для удаленного управления фермами, наблюдением за показателями и внешней средой. Отмечается, что за прошедшие пять лет в три раза выросло среднее количество данных, которое передает один гаджет, — от 550 Мб до 1,5 Гбайт.

«МегаФон является лидером по внедрению М2М сим-карт в промышленность и городскую среду. Для того, чтобы обеспечивать стабильной связью и наших абонентов, и М2М-устройства, мы совершенствуем мобильную сеть, увеличиваем ёмкость и покрытие, развиваем специализированные технологии связи, такие как NB-IoT», — добавил директор по тарифной политике и сегментному маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Андрей Кузнецов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.02.2024 Потребление интернет-трафика абонентами «МегаФона» в аэропорту Кольцово выросло на 86% в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. По итогам января 2024 года потребление интернет-трафика абонентами сотового оператора ...

04.04.2017 «МегаФон»: За год количество «умных» вещей на Урале выросло на 30%

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2017. За год на Урале на 30% выросло число счетчиков и приборов, которые «научились» ...

23.03.2017 «МегаФон»: Госслужащие на Урале стали чаще использовать мобильный интернет и M2M-сервисы

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2017. За год количество пользователей сети 4G компании «МегаФон» среди госслужащих и ...

21.01.2016 В 2015 году число SIM-карт «МегаФона», используемых в сегменте B2B, выросло на 10%

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2016. За 2015 год количество SIM-карт компании «МегаФон», используемых в сегменте B2B ...

25.06.2010 ОАО «МегаФон» и компания «Яндекс» разработали мобильную версию сервиса «Яндекс.Карты»

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2010. ОАО «МегаФон» и компания «Яндекс» разработали мобильную версию популярного сервиса ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%26.09.2024Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана
Архив новостей
Октябрь 2024 (202)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18