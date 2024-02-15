«МегаФон»: 32% sim-карт используются на Урале, Сибири и Дальнем Востоке

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. По итогам января 2024 года потребление интернет-трафика абонентами сотового оператора ...04.04.2017 «МегаФон»: За год количество «умных» вещей на Урале выросло на 30%
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2017. За год на Урале на 30% выросло число счетчиков и приборов, которые «научились» ...23.03.2017 «МегаФон»: Госслужащие на Урале стали чаще использовать мобильный интернет и M2M-сервисы
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2017. За год количество пользователей сети 4G компании «МегаФон» среди госслужащих и ...21.01.2016 В 2015 году число SIM-карт «МегаФона», используемых в сегменте B2B, выросло на 10%
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2016. За 2015 год количество SIM-карт компании «МегаФон», используемых в сегменте B2B ...25.06.2010 ОАО «МегаФон» и компания «Яндекс» разработали мобильную версию сервиса «Яндекс.Карты»
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2010. ОАО «МегаФон» и компания «Яндекс» разработали мобильную версию популярного сервиса ...