«МегаФон»: 32% sim-карт используются на Урале, Сибири и Дальнем Востоке

УрБК, Москва, 08.10.2024. Эксперты компании «МегаФон» выяснили, что 32% sim-карт используются на Урале, Сибири и Дальнем Востоке. К таким выводам пришли аналитики, проанализировав данные об использовании M2M sim-карт за последние пять лет, сообщает пресс-служба оператора сотовой связи.



Так, каждый год на 18% увеличивается число гаджетов с выходом в интернет при помощи sim-карт. За неполные пять лет количество устройств выросло вдвое. При этом средний размер трафика, который передает одно устройство увеличилось в три раза.



На 400% выросло потребление трафика в сфере промышленности. За последние пять лет жилищно-коммунальном рост составил свыше 300% за счет внедрения умных приборов учёта коммунальных ресурсов. Также ежегодно растет количество потребляемого трафика в сельском хозяйстве — 9%. Там технологии применяют для удаленного управления фермами, наблюдением за показателями и внешней средой. Отмечается, что за прошедшие пять лет в три раза выросло среднее количество данных, которое передает один гаджет, — от 550 Мб до 1,5 Гбайт.



«МегаФон является лидером по внедрению М2М сим-карт в промышленность и городскую среду. Для того, чтобы обеспечивать стабильной связью и наших абонентов, и М2М-устройства, мы совершенствуем мобильную сеть, увеличиваем ёмкость и покрытие, развиваем специализированные технологии связи, такие как NB-IoT», — добавил директор по тарифной политике и сегментному маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Андрей Кузнецов.