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Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-августе снизился на 4,3%

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-августе 2024 года составил 2 трлн 614,6 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) этот показатель снизился на 4,3%.
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