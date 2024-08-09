Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-августе снизился на 4,3%

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-августе 2024 года составил 2 трлн 614,6 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) этот показатель снизился на 4,3%.