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Игроки рынка недвижимости надеются на благополучный выход еще из одного кризиса

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. Игроки рынка недвижимости ожидают, что из кризиса, в котором сфера оказалась на сегодняшний день, выход будет найден. Об этом рассказал президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников в ходе пресс-конференции по итогам пленарного заседания «Время сильных» на XVI Уральском форуме недвижимости.

Игроки рынка недвижимости надеются на благополучный выход еще из одного кризиса
Фото представлено организаторами форума

«Сейчас рынок полон оптимизма и надежды, что решение найдется. Возможно, дело в том, что мы пережили такое количество кризисов, что верим, что из каждого есть выход. А ведь этой весной все знали, что именно случится в июле. Но это парадокс оптимизма. Мне кажется, мы на нем и протянем», — считает Вячеслав Трапезников.

При этом, спикер отметил, что ситуация на рынке сложилась непростая и для девелоперов, и для банков, и для покупателей.

«Как выглядит ситуация de facto? Исчезла льготная ипотека, фактически отменили семейную ипотеку, в ближайшие дни опубликуют приказ Центробанка, который запретит схемы, к которым мы привычно обращались. Я имею в виду массовую практику субсидированной ипотеки. Все это ЦБ будет пресекать. И ни один банк не возьмет на себя ответственность выдавать такие кредиты», — обрисовал текущую ситуацию и ближайшие перспективы президент Гильдии строителей Урала.

Он также добавил, что на текущий момент себестоимость резко выросла до 30%. При этом, экономика не догоняет рост расходов, включая увеличение расходов на обслуживание кредитов. По его словам, к концу года рост себестоимости квартир увеличится на 15%. Однако в активе девелоперов остались преимущества, которые они создали в ходе проектирования и строительства на предыдущих этапах — особенности планировки, комфортные решения общедомовых пространств и так далее. Это, по мнению Вячеслава Трапезникова, останется одним из значимых инструментов для привлечения клиентов.

Подводя итог своему выступлению, президент Гильдии строителей Урала подчеркнул, что перспективы возобновления программ льготной ипотеки с господдержкой в России остаются неясными. Никто не может предположить, когда еще на рынке будут созданы подобные условия.
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