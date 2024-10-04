Игроки рынка недвижимости надеются на благополучный выход еще из одного кризиса

Фото представлено организаторами форума

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. Игроки рынка недвижимости ожидают, что из кризиса, в котором сфера оказалась на сегодняшний день, выход будет найден. Об этом рассказал президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников в ходе пресс-конференции по итогам пленарного заседания «Время сильных» на XVI Уральском форуме недвижимости.«Сейчас рынок полон оптимизма и надежды, что решение найдется. Возможно, дело в том, что мы пережили такое количество кризисов, что верим, что из каждого есть выход. А ведь этой весной все знали, что именно случится в июле. Но это парадокс оптимизма. Мне кажется, мы на нем и протянем», — считает Вячеслав Трапезников.При этом, спикер отметил, что ситуация на рынке сложилась непростая и для девелоперов, и для банков, и для покупателей.«Как выглядит ситуация de facto? Исчезла льготная ипотека, фактически отменили семейную ипотеку, в ближайшие дни опубликуют приказ Центробанка, который запретит схемы, к которым мы привычно обращались. Я имею в виду массовую практику субсидированной ипотеки. Все это ЦБ будет пресекать. И ни один банк не возьмет на себя ответственность выдавать такие кредиты», — обрисовал текущую ситуацию и ближайшие перспективы президент Гильдии строителей Урала.Он также добавил, что на текущий момент себестоимость резко выросла до 30%. При этом, экономика не догоняет рост расходов, включая увеличение расходов на обслуживание кредитов. По его словам, к концу года рост себестоимости квартир увеличится на 15%. Однако в активе девелоперов остались преимущества, которые они создали в ходе проектирования и строительства на предыдущих этапах — особенности планировки, комфортные решения общедомовых пространств и так далее. Это, по мнению Вячеслава Трапезникова, останется одним из значимых инструментов для привлечения клиентов.Подводя итог своему выступлению, президент Гильдии строителей Урала подчеркнул, что перспективы возобновления программ льготной ипотеки с господдержкой в России остаются неясными. Никто не может предположить, когда еще на рынке будут созданы подобные условия.