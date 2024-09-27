Сотрудники ботанического сада УрО РАН восстановят почву и благоустроят территорию в парке микрорайона Краснолесье

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В Екатеринбурге сотрудники Ботанического сада УрО РАН сформировали концепцию благоустройства парка в микрорайоне Краснолесье Академического района. Там высадят новые деревья, травы и кустарники, обогатят видовой состав, защитят корни и проложат тропинки.



В пресс-службе горадминистрации сообщили, что после проведенного исследования и анализа почв, специалисты установили, что 11% деревьев парка не подлежат восстановлению. При этом процесс разрушения продолжается, а смены умирающим растениям нет.



«После восстановления почв, в парке обновят спортивные и детские площадки, оборудуют освещение, а главное — начнут ухаживать за растениями. Часть зеленой зоны комплексно освоят: возведут образовательный центр с детским садом на 350 мест и школой для 1,5 тыс. человек, а также дома с общей жилой площадью 158 тыс. кв. м. В квартале появятся новые дороги», — уточнили в пресс-службе.



Там также отметили, что строительство затронет меньшую часть парка (около 40%) — ту, где отсутствуют ценные виды растений.