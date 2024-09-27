Сотрудники ботанического сада УрО РАН восстановят почву и благоустроят территорию в парке микрорайона Краснолесье

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. Специалисты Ботанического сада УрО РАН проведут профориентацию для школьников на ...24.09.2024 В Екатеринбурге часть Березовой рощи в Краснолесье переведена в категорию зоны территорий зеленых насаждений общего пользования
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2024. Часть Березовой рощи в микрорайоне Краснолесье переведена в категорию ТОП-1 — зоны ...04.09.2024 «Атомстройкомплекс» займется благоустройством парка в Краснолесье
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Компания «Атомстройкомплекс» займется благоустройством парка в Краснолесье в ...29.07.2024 В Екатеринбурге началось строительство нового детского сада на 300 мест в микрорайоне Эльмаш
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2024. В Екатеринбурге стартовало строительство нового детского сада в микрорайоне Эльмаш. ...04.07.2024 В новом парке в Академическом районе Екатеринбурга будет построена современная детская площадка
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. В новом парке в Академическом районе Екатеринбурга появится современная детская ...