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Вчера, 11:24

Сотрудники ботанического сада УрО РАН восстановят почву и благоустроят территорию в парке микрорайона Краснолесье

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В Екатеринбурге сотрудники Ботанического сада УрО РАН сформировали концепцию благоустройства парка в микрорайоне Краснолесье Академического района. Там высадят новые деревья, травы и кустарники, обогатят видовой состав, защитят корни и проложат тропинки.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что после проведенного исследования и анализа почв, специалисты установили, что 11% деревьев парка не подлежат восстановлению. При этом процесс разрушения продолжается, а смены умирающим растениям нет.

«После восстановления почв, в парке обновят спортивные и детские площадки, оборудуют освещение, а главное — начнут ухаживать за растениями. Часть зеленой зоны комплексно освоят: возведут образовательный центр с детским садом на 350 мест и школой для 1,5 тыс. человек, а также дома с общей жилой площадью 158 тыс. кв. м. В квартале появятся новые дороги», — уточнили в пресс-службе.

Там также отметили, что строительство затронет меньшую часть парка (около 40%) — ту, где отсутствуют ценные виды растений.
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