Официальный курс доллара США снизился на 15 коп., евро — на 12 коп.

УрБК, Москва, 02.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 октября 2024 года. Курс ...23.08.2024 Официальный курс доллара США снизился на 39 коп., евро — на 33 коп.
УрБК, Москва, 23.08.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 августа 2024 года. Курс ...26.07.2024 Официальный курс доллара США снизился на 1,1 руб., евро — на 1,2 руб.
УрБК, Москва, 26.07.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 июля 2024 года. Курс доллара ...23.04.2024 Официальный курс доллара США снизился на 18 коп., евро — на 21 коп.
УрБК, Москва, 23.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 апреля 2024 года. Курс ...11.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 1 руб., евро — на 1,1 руб.
УрБК, Москва, 11.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 января 2024 года. Курс ...