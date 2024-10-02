Официальный курс доллара США снизился на 15 коп., евро — на 12 коп.

УрБК, Москва, 04.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 октября 2024 года. Курс доллара США снизился на 15,62 коп., до 94,87 руб., евро — на 12,40 коп., до 104,74 руб.