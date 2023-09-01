Дни Эрмитажа в Екатеринбурге в этом году пройдут с 8 по 10 октября

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 3 сентября в 14.00 пойдет ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» в выходные пройдет открытая экскурсия «В глубоком тылу»

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. В Екатеринбурге на этой неделе состоится цикл лекций, посвященных архитектуре ...

Сотрудники Государственного Эрмитажа прочитают в Екатеринбурге лекции об архитектуре Санкт-Петербурга

В Екатеринбурге с 26 по 30 октября в седьмой раз пройдут Дни Эрмитажа

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2022. В Екатеринбурге с 26 по 30 октября в седьмой раз пройдут Дни Эрмитажа. Площадками для ...