Дни Эрмитажа в Екатеринбурге в этом году пройдут с 8 по 10 октября

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 3 сентября в 14.00 пойдет ...11.04.2023 Сотрудники Государственного Эрмитажа прочитают в Екатеринбурге лекции об архитектуре Санкт-Петербурга
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. В Екатеринбурге на этой неделе состоится цикл лекций, посвященных архитектуре ...20.10.2022 В Екатеринбурге с 26 по 30 октября в седьмой раз пройдут Дни Эрмитажа
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2022. В Екатеринбурге с 26 по 30 октября в седьмой раз пройдут Дни Эрмитажа. Площадками для ...02.11.2015 В Екатеринбурге на реконструкцию закрылось здание музея изобразительных искусств на улице Вайнера
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2015. Со 2 ноября на реконструкцию закрывается здание Екатеринбургского музея изобразительных ...05.06.2015 Директор «Эрмитажа» презентует филиал музея в Екатеринбурге на «Иннопроме»
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2015. Директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский презентует филиал музея в Екатеринбурге на ...