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2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
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04.10.2024

Дни Эрмитажа в Екатеринбурге в этом году пройдут с 8 по 10 октября

С 8 по 10 октября в Екатеринбурге в девятый раз пройдут Дни Эрмитажа. В рамках программы состоится открытие новой выставки из собрания Государственного Эрмитажа, а также Эрмитажный лекторий к выставке и осенняя сессия «Эрмитажной школы реставрации», сообщает пресс-служба Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ).

Дни Эрмитажа в Екатеринбурге проходят с 2016 года. Каждую осень в течение нескольких дней на Урале сотрудники петербурского музея проводят различные лекции и мастер-классы. Кроме того, в Екатеринбург обычно привозят несколько выставок.

Напомним, сотрудничество Государственного Эрмитажа со Свердловской картинной галереей (ныне ЕМИИ) началось в 1941 году, когда значительная часть экспонатов ленинградского музея была эвакуирована из блокадного города на Урал.

После войны Государственный Эрмитаж продолжил сотрудничество с уральским музеем, а в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» — одно из подразделений ЕМИИ — стал спутником Государственного Эрмитажа. Это стало возможно благодаря реконструкции исторического здания, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на улице Вайнера, 11.
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