Дни Эрмитажа в Екатеринбурге в этом году пройдут с 8 по 10 октября

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. С 8 по 10 октября в Екатеринбурге в девятый раз пройдут Дни Эрмитажа. В рамках ...