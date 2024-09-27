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Порядка 75% урожая зерна собрали аграрии Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. В Свердловской области аграрии собрали уже порядка 75% урожая зерна. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

По словам министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Анны Кузнецовой, обработано три четверти полей с зерновыми культурами. При этом собранный урожай превысил показатели прошлого года. Всего аграрии планируют собрать 780 тыс. т зерна. Во время сбора урожая земледельцы обработают около 340 тыс. га. На них посеяны пшеница, ячмень и рожь.

Отметим, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запланировал выделить на финансовую помощь сельхозпредприятиям в 2024 году около 5 млрд руб.
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