Порядка 75% урожая зерна собрали аграрии Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. В Свердловской области аграрии добились высокой урожайности капусты, моркови и свеклы. ...03.10.2017 В Свердловской области 39% урожая овощей оказались под снегом
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. Уборочная кампания продолжается в Свердловской области, несмотря на выпавший снег и ...21.09.2016 Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в 2016 году до рекордных 110 млн тонн
УрБК, Москва, 21.09.2016. Минсельхоз России сохраняет прогноз по урожаю зерна в 2016 году до рекордных 110 млн т. Об ...16.08.2016 Российские аграрии предупредили о дефиците мощностей для хранения зерна
УрБК, Москва, 16.08.2016. В этом году России может не хватить мощностей для хранения рекордного для постсоветского ...16.11.2015 Урожай зерновых в Свердловской области оказался хуже прошлогоднего
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2015. Объем урожая зерновых, собранный в Свердловской области в 2015 году, оказался меньше ...