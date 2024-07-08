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Добывающие предприятия Среднего Урала за год увеличили отгрузку товаров собственного производства на 48,8%

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. Объем отгруженных товаров собственного производства, а также выполненных работ и услуг в сфере добычи полезных ископаемых в Свердловской области в январе-августе 2024 года составил 118,7 млрд руб. Это на 48,8% больше аналогичного показателя прошлого года, говорится в материалах Свердловскстата.

В отчетном периоде в сфере обрабатывающих производств этот показатель вырос на 16,9%, составив 2 трлн 334,8 млрд руб.

Предприятия, занимающиеся водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, нарастили отгрузку товаров и выполнение услуг на 15,7%, до 91,2 млрд руб., а компании, осуществляющие деятельность по обеспечению электроэнергией, газом и паром, до 195,4 млрд соответственно, или на 1,3%
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