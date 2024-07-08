УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. Объем отгруженных товаров собственного производства, а также выполненных работ и услуг ...

Добывающие предприятия Среднего Урала за год увеличили отгрузку товаров собственного производства на 48,8%

Объем отгруженных товаров в сфере добычи полезных ископаемых на Среднем Урале за год вырос почти на 40%

Объем отгруженных товаров в сфере добычи полезных ископаемых в Свердловской области в январе-мае 2024 года вырос на ...