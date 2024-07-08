Добывающие предприятия Среднего Урала за год увеличили отгрузку товаров собственного производства на 48,8%

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. Объем отгруженных товаров собственного производства, а также выполненных работ и услуг ...08.07.2024 Объем отгруженных товаров в сфере добычи полезных ископаемых на Среднем Урале за год вырос почти на 40%
Объем отгруженных товаров в сфере добычи полезных ископаемых в Свердловской области в январе-мае 2024 года вырос на ...08.07.2024 Объем отгруженных товаров в сфере добычи полезных ископаемых на Среднем Урале за год вырос почти на 40%
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Объем отгруженных товаров в сфере добычи полезных ископаемых в Свердловской области в ...03.08.2022 Объем отгруженных товаров в обрабатывающих производствах Среднего Урала вырос на 18,5%
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2022. Объем отгруженных товаров в обрабатывающих производствах Свердловской области в ...27.11.2014 Оборот организаций УрФО в январе-сентябре 2014 года составил 11,4 трлн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2014. Оборот организаций Уральского федерального округа (УрФО) в январе-сентябре 2014 года ...