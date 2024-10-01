В Екатеринбурге задержали двух женщин за организацию нелегального пребывания 600 мигрантов

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УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. В Екатеринбурге пресечена деятельность группы из семи местных жителей, которая ...

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УрБК, Екатеринбург, 18.05.2022. В Екатеринбурге суд признал виновными двух граждан РФ, которые организовали незаконный ...

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УрБК, Екатеринбург, 21.09.2020. В Кировский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении трех ...

В Екатеринбурге суд рассмотрит дело об организации нелегального канала миграции

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2020. В Кировский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении 51-летнего ...