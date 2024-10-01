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В Екатеринбурге задержали двух женщин за организацию нелегального пребывания 600 мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. В Екатеринбурге задержали двух женщин, которые организовали пребывание 600 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Свердловской области.

Известно, что две женщины 44 и 45 лет делали иностранцам фальшивые документы для въезда на территорию страны. За свои услуги жительницы Екатеринбурга брали 150 тыс. руб. Въезд граждан других государств прикрывали семь юридических лиц.

В отношении задержанных возбуждены два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, с начала 2024 года в Свердловской области выявили 2 тыс. 945 нелегально находившихся иностранных граждан. В течение сентября судебные приставы депортировали с территории региона свыше 400 мигрантов.
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