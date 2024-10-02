Марина Коптелова: Нашему бренду год, и он находится на стадии инвестиций

Фото предоставлены Мариной Коптеловой

— Я бы не сказала, что это было одномоментное решение, скорее, оно логично сформировалось в течение всей моей жизни. С детства я шила для себя, потом самостоятельно шила детскую одежду, продавала ее через социальные сети. Вот как раз на этом этапе я поняла, что шить самой — это для меня не вариант. Поэтому, когда пришла идея заняться мужской одеждой, я сразу начала с найма швей-надомниц, постепенно развиваясь в сторону создания полноценного швейного цеха.— Сейчас я работаю над четвертой коллекцией. И, кстати, две коллекции уже стали победителями различных конкурсов. С самой первой я участвовала в конкурсе уральских дизайнеров, посвященном 300-летию Екатеринбурга, и стала победителем. С третей коллекцией победила на Всероссийском конкурсе дизайнеров в рамках недели моды UFashion.— Наша целевая аудитория — это мужчины творческих профессий, с активной жизненной позицией, заинтересованные в выражении собственной индивидуальности.Я сама очень легко выделяю таких мужчин в городской среде, в их внешности всегда есть что-то интересное, они излучают свободу, и чувствуется, что их собственное мнение играет решающую роль. Они независимы, немного шутливы. Это мужчины, которые любят быть в центре внимания и умеют им управлять.— Экспериментальные модели я отшиваю в Верхней Пышме у мастериц, с которыми давно сотрудничаю. Они понимают меня с полуслова. Отработанные модели отшиваю в шейном цехе на аутсорсинге. Как раз сейчас мы заканчиваем изготовление капсулы на основе победившей коллекции для универмага российских брендов.Ткани чаще всего заказываю через интернет у проверенных поставщиков, иногда экспериментирую и заказываю неизвестные образцы. География поставок абсолютно разная. Кстати, и в Екатеринбурге есть хорошие поставщики. Стараюсь работать с тем, что доступно и удовлетворяет по качеству.— Мы представлены в нескольких мультибрендовых пространствах, периодически меняем локации, анализируем, где лучше оборот. Продаем в соцсетях и через сайт.Нас рекламируют блогеры-инфлюенсеры из мужской аудитории, и бренд часто участвует в модных событиях. Это очень удачный вид пиара, именно для нас. Сейчас у нас выстраивается коллаборация с телеведущими, посмотрим, какие результаты это даст. Мы стараемся участвовать во всех видах активностей, которые не вредят нашей репутации. За предыдущий год я поняла, что нужно внимательно относиться к тому, в какой проект вписываешься.— Нашему бренду один год. И, скажу честно, пока он находится на стадии инвестиций. Давайте вы спросите меня о прибыли в следующем году, это будет хороший повод снова встретиться.— Да. Я стала еще больше работать, только теперь не в творчестве, а в направлении структурирования и анализа всех потоков бренда.— Приз покрыл себестоимость коллекции, однако подготовка включает много других аспектов, как я и говорила выше, и пока это только инвестиции. Но конкурс, конечно, принес бренду известность: к нам действительно обращаются байеры и представители мультибрендовых пространств с запросами на сотрудничество.— В планах сделать бренд MAVERLOK известным и желанным в России, а потом и во всем мире. В ближайшее же время планируем выстроить постоянные продажи на корнерах Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы.Что же касается участия в UF LAB, то, конечно, да. Уже разрабатываем новую fashion-коллекцию.