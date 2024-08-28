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Марина Коптелова: Нашему бренду год, и он находится на стадии инвестиций

Марина Коптелова: Нашему бренду год, и он находится на стадии инвестиций На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответила дизайнер бренда MAVERLOK Марина Коптелова

— Марина, как вы решили заняться производством одежды?

— Я бы не сказала, что это было одномоментное решение, скорее, оно логично сформировалось в течение всей моей жизни. С детства я шила для себя, потом самостоятельно шила детскую одежду, продавала ее через социальные сети. Вот как раз на этом этапе я поняла, что шить самой — это для меня не вариант. Поэтому, когда пришла идея заняться мужской одеждой, я сразу начала с найма швей-надомниц, постепенно развиваясь в сторону создания полноценного швейного цеха.

— Сколько коллекций вы успели создать за это время?

— Сейчас я работаю над четвертой коллекцией. И, кстати, две коллекции уже стали победителями различных конкурсов. С самой первой я участвовала в конкурсе уральских дизайнеров, посвященном 300-летию Екатеринбурга, и стала победителем. С третей коллекцией победила на Всероссийском конкурсе дизайнеров в рамках недели моды UFashion.

— Кто является вашей целевой аудиторией? Для кого вы шьете?

— Наша целевая аудитория — это мужчины творческих профессий, с активной жизненной позицией, заинтересованные в выражении собственной индивидуальности.

Я сама очень легко выделяю таких мужчин в городской среде, в их внешности всегда есть что-то интересное, они излучают свободу, и чувствуется, что их собственное мнение играет решающую роль. Они независимы, немного шутливы. Это мужчины, которые любят быть в центре внимания и умеют им управлять.

Марина Коптелова: Нашему бренду год, и он находится на стадии инвестиций

— Как устроено производство одежды? Где вы отшиваете вещи, где заказываете ткани?

— Экспериментальные модели я отшиваю в Верхней Пышме у мастериц, с которыми давно сотрудничаю. Они понимают меня с полуслова. Отработанные модели отшиваю в шейном цехе на аутсорсинге. Как раз сейчас мы заканчиваем изготовление капсулы на основе победившей коллекции для универмага российских брендов.

Ткани чаще всего заказываю через интернет у проверенных поставщиков, иногда экспериментирую и заказываю неизвестные образцы. География поставок абсолютно разная. Кстати, и в Екатеринбурге есть хорошие поставщики. Стараюсь работать с тем, что доступно и удовлетворяет по качеству.

— Как выстроена дистрибуция ваших моделей? Какие основные каналы продаж вы используете? Как рекламируете свои модели?

— Мы представлены в нескольких мультибрендовых пространствах, периодически меняем локации, анализируем, где лучше оборот. Продаем в соцсетях и через сайт.

Нас рекламируют блогеры-инфлюенсеры из мужской аудитории, и бренд часто участвует в модных событиях. Это очень удачный вид пиара, именно для нас. Сейчас у нас выстраивается коллаборация с телеведущими, посмотрим, какие результаты это даст. Мы стараемся участвовать во всех видах активностей, которые не вредят нашей репутации. За предыдущий год я поняла, что нужно внимательно относиться к тому, в какой проект вписываешься.

Марина Коптелова: Нашему бренду год, и он находится на стадии инвестиций


— Насколько прибыльным является дизайнерское производство одежды в современной России?

— Нашему бренду один год. И, скажу честно, пока он находится на стадии инвестиций. Давайте вы спросите меня о прибыли в следующем году, это будет хороший повод снова встретиться.

— Вы победили на Всероссийском конкурсе дизайнеров, прошедшем в рамках Международной недели моды UF LAB. Изменилась ли ваша жизнь после этого?

— Да. Я стала еще больше работать, только теперь не в творчестве, а в направлении структурирования и анализа всех потоков бренда.

Марина Коптелова: Нашему бренду год, и он находится на стадии инвестиций


— Полученные призы покрыли затраты на участие в конкурсе? Заметили ли вы интерес к вам со стороны байеров?

— Приз покрыл себестоимость коллекции, однако подготовка включает много других аспектов, как я и говорила выше, и пока это только инвестиции. Но конкурс, конечно, принес бренду известность: к нам действительно обращаются байеры и представители мультибрендовых пространств с запросами на сотрудничество.

Марина Коптелова: Нашему бренду год, и он находится на стадии инвестиций


— Каковы ваши планы на будущее? Планируете ли участие в следующей UF LAB?

— В планах сделать бренд MAVERLOK известным и желанным в России, а потом и во всем мире. В ближайшее же время планируем выстроить постоянные продажи на корнерах Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы.

Что же касается участия в UF LAB, то, конечно, да. Уже разрабатываем новую fashion-коллекцию.

Фото предоставлены Мариной Коптеловой
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