В Екатеринбурге осталось подключить к теплоснабжению 53 многоквартирных дома

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. 13 мая в Екатеринбурге закончится отопительный сезон, соответствующее постановление ...12.10.2023 Власти Екатеринбурга отчитались о полном подключении городских объектов к теплоснабжению
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Запуск отопительных систем Екатеринбурга завершен — ресурс подается во все социальные ...27.09.2023 Более 90% школ и детсадов Екатеринбурга обеспечены теплом
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ...30.11.2022 В Екатеринбурге при подготовке к отопительному сезону отремонтировали 110 источников теплоснабжения
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. Начальник управления ЖКХ администрации Екатеринбурга Александр Брагин выступил перед ...28.10.2015 Екатеринбург без осложнений вошел в отопительный сезон
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2015. Екатеринбург без помех прошел все четыре этапа подключения жилищного фонда и социально ...