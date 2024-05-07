В Екатеринбурге осталось подключить к теплоснабжению 53 многоквартирных дома

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. В Екатеринбурге осталось подключить к теплоснабжению 53 многоквартирных дома. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Из доклада начальника управления ЖКХ администрации Екатеринбурга Александра Брагина следует, что в течение лета было проведено четыре серии гидравлических испытаний без отключения горячего водоснабжения. К зимнему сезону подготовлено 96 источников водоснабжения, 111 теплоисточников, 465 центральных тепловых пунктов, 12 тепловых насосных станций. Также специалисты выполнили ремонт 130 км инженерных сетей.



Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркнул, что до 6 октября тепло дадут в оставшихся 53 домах. Все объекты социальной инфраструктуры — детсады, поликлиники, школы, учреждения культуры — уже подключены к теплоснабжению.