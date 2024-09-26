На Среднем Урале за неделю цены на гречку выросли на 3,18%

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. С 16 по 23 сентября в Свердловской области увеличились цены на говядину (на 0,87%, до ...29.02.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала капуста
УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. С 19 по 26 февраля 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...15.02.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала капуста
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. С 5 по 12 февраля 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...26.10.2023 На Среднем Урале за неделю снова сильнее всего подорожали свежие помидоры
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. С 16 по 23 октября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...16.06.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель
С 5 по 13 июня в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 8,67%, до 32,62 руб. за кг), ...