На Среднем Урале за неделю цены на гречку выросли на 3,18%

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. С 23 по 30 сентября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на гречневую крупу (на 3,18%, до 101,56 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросла стоимость свежих огурцов (на 2,34%, до 123,02 руб. за кг), баранины (на 2,22%, до 777,71 руб. за кг), яблок (на 1,56%, до 151,46 руб. за кг), полукопченой и варено-копченой колбасы (на 1,27%, до 685,35 руб. за кг), сосисок и сарделек (на 1,25%, до 537 руб. за кг).



При этом существенно упала цена на картофель (на 5,66%, до 34,82 руб. за кг), морковь (на 5,48%, до 44,36 руб. за кг), столовую свеклу (на 5,29%, до 35,88 руб. за кг), капусту белокочанную (на 4,53%, до 33,48 руб. за кг), сахар-песок (на 1,07%, до 73,90 руб. за кг).