На Среднем Урале за неделю цены на гречку выросли на 3,18%

С 23 по 30 сентября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на гречневую крупу (на 3,18%, до 101,56 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросла стоимость свежих огурцов (на 2,34% до 123,02 руб. за кг), баранины (на 2,22% до 777,71 руб. за кг), яблок (на 1,56% до 151,46 руб. за кг), полукопченой и варено-копченой колбасы (на 1,27% до 685,35 руб. за кг), сосисок и сарделек (на 1,25% до 537 руб. за кг).



При этом существенно упала цена на картофель (на 5,66% до 34,82 руб. за кг) морковь (на 5,48%, до 44,36 руб. за кг), столовую свеклу (на 5,29%, до 35,88 руб. за кг), капусту белокочанную (на 4,53% до 33,48 руб. за кг), сахар-песок (на 1,07%, до 73,90 руб. за кг).