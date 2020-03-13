Европа ужесточила требования для получения шенгенских виз

Генеральное консульство Чехии в Екатеринбурге с 14 марта прекращает принимать заявления на получение шенгенских виз. Об ...14.09.2015 Визовые центры стран Шенгена в Екатеринбурге изменили порядок приема документов
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2015. С 14 сентября 2015 года в визовых центрах ряда государств в Екатеринбурге изменился ...18.01.2013 Сложности закаляют: визовые режимы ужесточаются — количество туристов растет
Уральские туристы рвутся на каникулы за границу несмотря ни на что. Однако попасть на вожделенный курорт не так-то ...16.02.2011 Генеральное консульство Венгрии в Екатеринбурге начало оформление шенгенских виз от имени Королевства Дания
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2011. С 15 февраля 2011 года Генеральное консульство Венгерской Республики в Екатеринбурге ...30.04.2009 С 1 мая 2009 года в Екатеринбурге начнется выдача шенгенских виз в Финляндию
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2009. С 1 мая 2009 года Генеральное консульство Венгерской Республики в Екатеринбурге на ...