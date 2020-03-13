Европа ужесточила требования для получения шенгенских виз

Европейские страны ужесточают требования к документам на получение шенгенских виз. Консульства сразу нескольких стран вместе с привычным пакетом документов стали требовать дополнительное подтверждение занятости человека. Если раньше достаточно было справки с места работы, то теперь требуется выписка из Фонда пенсионного и социального страхования. Соответствующие требования опубликованы на сайтах визовых центров Испании, Италии, Болгарии и Венгрии.



Как пояснили УрБК в визовых центрах Екатеринбурга, требование возникло в связи с решением Еврокомиссии 11 сентября 2024 и будет распространено на все европейские страны. Получить данную справку (фактически это выписка из электронной трудовой книжки) не сложно. Новое требование возникло в связи с тем, что многие заявители при получении виз предоставляли недостоверные данные о месте работы и уровне доходов. Новая справка позволит избежать таких злоупотреблений. В то же время для неработающих граждан и самозанятых это может усложнить получение визы — им придется предоставлять дополнительные документы о наличии недвижимости, собственности, средств к существованию или иных документов, «подтверждающих связь с Россией».