Европа ужесточила требования для получения шенгенских виз

УрБК. Екатеринбург. 03.10.2024. Европейские страны ужесточают требования к документам на получение шенгенских виз. ...13.03.2020 Генконсульство Чехии в Екатеринбурге с 14 марта прекращает принимать заявления на получение шенгенских виз
Генеральное консульство Чехии в Екатеринбурге с 14 марта прекращает принимать заявления на получение шенгенских виз. Об ...13.03.2020 Генконсульство Чехии в Екатеринбурге с 14 марта прекращает принимать заявления на получение шенгенских виз
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2020. Генеральное консульство Чехии в Екатеринбурге с 14 марта прекращает принимать заявления ...14.09.2015 Визовые центры стран Шенгена в Екатеринбурге изменили порядок приема документов
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2015. С 14 сентября 2015 года в визовых центрах ряда государств в Екатеринбурге изменился ...30.04.2009 С 1 мая 2009 года в Екатеринбурге начнется выдача шенгенских виз в Финляндию
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2009. С 1 мая 2009 года Генеральное консульство Венгерской Республики в Екатеринбурге на ...