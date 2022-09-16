Отопление появится во всех домах Екатеринбурга до 6 октября

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В Свердловской области 61% социальных объектов подключен к теплу

По состоянию на утро 16 сентября в Свердловской области подача отопления идет в 81 муниципалитете. Теплом уже ...

В Свердловской области 61% социальных объектов подключен к теплу

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. По состоянию на утро 16 сентября в Свердловской области подача отопления идет в 81 ...

В Екатеринбурге подключили к отоплению 90% жилого фонда

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. В Екатеринбурге подключили к отоплению 90% жилого фонда. Соответствующую информацию ...

Объекты социальной сферы Екатеринбурга на 82,5% подключены к отоплению

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2019. В четверг, 26 сентября, в Екатеринбурге заканчивается третий этап подключения к ...

Коммунальные службы Екатеринбурга обещают дать тепло во все жилые дома до 10 октября

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. В Екатеринбурге теплом обеспечены 100% объектов социальной сферы и почти 99% жилых ...