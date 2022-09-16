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Отопление появится во всех домах Екатеринбурга до 6 октября

УрБК. Екатеринбург. 03.10.2024. Все жилые дома Екатеринбурга будут обеспечены отоплением до конца текущей недели. По состоянию на 2 октября тепло поступило уже в 98,5% жилого фонда и 100% социальных учреждений. При этом, согласно постановлению главы Екатеринбурга, начисление за услугу будет происходить с фактической даты подачи тепла в дом. Об этом сообщил заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко.

«Как мы и анонсировали, с 16 сентября началось подключение объектов социальной сферы — стационаров, детских садов и школ. Вслед за ними началось подключение учреждений культуры и спорта. Оно завершилось 1 октября. На утро 2 октября жилой фонд подключен к теплу на 98,5%», — передает слова В. Гейко официальный портал Екатеринбурга.

Как отметил заместитель главы Екатеринбурга, всего в Екатеринбурге порядка 8 000 жилых домов, и тепло не дошло примерно до 100 из их. Каждая задержка пуска тепла — это чрезвычайная ситуация, и она рассматривается на комиссии по отоплению, где выявляются причины сбоев. Как правило, самой частой из них является самостоятельное решение ТСЖ и УК сэкономить на отоплении, проведение внутридомовых ремонтов и пусковые повреждения на отдельных точках тепловых сетей, связанные с нарушениями гидравлического режима.
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