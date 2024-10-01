Официальный курс доллара США вырос на 1,1 руб., евро — на 79 коп.

УрБК, Москва, 03.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 октября 2024 года. Курс доллара США вырос на 1,14 руб., до 94,50 руб., евро — на 79 коп., до 104,44 руб.