Официальный курс доллара США вырос на 1,1 руб., евро — на 79 коп.

УрБК, Москва, 02.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 октября 2024 года. Курс ...01.10.2024 Официальный курс доллара США вырос на 50 коп., евро — на 70 коп.
УрБК, Москва, 01.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 октября 2024 года. Курс ...11.09.2024 Официальный курс доллара США вырос на 72 коп., евро — на 59 коп.
УрБК, Москва, 11.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 сентября 2024 года. Курс ...09.08.2024 Официальный курс доллара США вырос на 1,4 руб., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 09.08.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 августа 2024 года. Курс ...09.04.2024 Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро — на 10 коп.
УрБК, Москва, 09.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 апреля 2024 года. Курс доллара ...