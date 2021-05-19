В России за I полугодие 2024 года Роструд выявил 368 тыс. нелегальных работников

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Банк России в I квартале выявил 85 финансовых пирамид и 144 нелегальных кредитора

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. По итогам I квартала 2021 года Банк России выявил 85 финансовых пирамид и 144 ...

ЦБ в первом полугодии выявил более 1 тыс. нелегальных кредиторов

УрБК, Москва, 23.07.2019. Банк России в первом полугодии выявил 1 тыс. 24 нелегальных кредитора, следует из презентации ...

Банк России выявил в I квартале более 1,3 тыс. нелегальных МФО

Банк России в I квартале 2018 года выявил более 1,3 тыс. нелегальных микрофинансовых организаций (МФО), пишет газета ...

Банк России выявил в I квартале более 1,3 тыс. нелегальных МФО

УрБК, Москва, 21.05.2018. Банк России в I квартале 2018 года выявил более 1,3 тыс. нелегальных микрофинансовых ...

В I полугодии 2016 года Роструд добился выплаты 13 млрд руб. задержанной зарплаты

УрБК, Москва, 11.08.2016. В январе-июне 2016 года по требованию Роструда работникам выплачено более 13,03 млрд руб. ...