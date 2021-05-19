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В России за I полугодие 2024 года Роструд выявил 368 тыс. нелегальных работников

УрБК, Москва, 02.10.2024. В России за I полугодие 2024 года Роструд выявил 368 тыс. нелегальных работников. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

Отмечается, что в I полугодии 2023 года число нелегальных работников составило 373 тыс. человек. К нарушениям относятся работа без оформления трудового договора, выплата зарплаты «в конверте», отсутствие лицензии на определенный вид деятельности.
По данным Роструда, в этом году были заключены трудовые договоры с 200 тыс. человек, которые относятся к нелегально занятым. Другие работники были переведены на договоры гражданско-правового характера (ГПХ) либо на самозанятость.

Согласно данным за июль, в России трудоустроены 74,4 млн человек, еще 1,86 млн числятся безработными. По мнению руководителя экспертного центра «Деловой России» Виталия Федина, работодатели переводят своих подчиненных на самозанятость и договоры ГПХ для экономии на страховых взносах в Социальный фонд и уменьшения ответственности перед сотрудниками в рамках соцгарантий.
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