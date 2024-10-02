В России за год выявили более 800 тыс. нелегальных работников

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Федеральная служба по труду и занятости РФ: Наиболее распространенным нарушением трудового законодательства, допускаемым работодателями в отношении иностранных работников, является несоблюдение требований охраны труда

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2009. В 2008 году государственными инспекциями труда проведено 14 419 проверок хозяйствующих ...