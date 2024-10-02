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В России за год выявили более 800 тыс. нелегальных работников

УрБК, Москва, 17.03.2025. В России за 2024 год было выявлено более 800 тыс. человек, которые работали с нарушением трудового законодательства. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роструда.

За год число выявленных случаев нелегального найма работников выросло почти на 5% — с 795 тыс. человек в 2023 году до 828 тыс. в прошлом. Всего за три года в России выявили свыше 2,2 млн неформально занятых. Как уточнили в Роструде, практически со всеми из них удалось легализовать трудовые отношения. Однако выявить удается далеко не всех: по данным Росстата на конец 2024 года, в экономике России было занято 76,2 млн человек.

К нарушениям трудового законодательства и порядка оформления трудовых отношений относятся работа без трудового договора или лицензии, выплата зарплаты частично или полностью «в конверте», неофициальные подработки. Например, если работодатель выплачивает более десяти своим работникам заработную плату ниже минимального размера оплаты труда (с 1 января — 22 тыс. 440 руб.) или юридическое лицо заключает договоры более чем с десятью самозанятыми, чей среднемесячный доход превышает 20 тыс. руб., — это признаки нарушений.

Как объяснила глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, такая ситуация выгодна работодателю, поскольку он не платит 40% отчислений во внебюджетные фонды, при этом у сотрудника нет права на отпуск, больничный, а также декретные и пенсионные отчисления.

Что касается самих работников, то они все еще готовы работать нелегально при условии, что им будут хорошо платить. Нередко на неформальную занятость соглашаются пенсионеры, чтобы увеличить свою пенсию.

С этого года в России заработал реестр недобросовестных работодателей, который ведет Роструд. Туда вносятся компании, нарушающие закон при трудоустройстве работников. Многие организации начинают осознавать, что при легальном оформлении сотрудников выгоднее платить налоги, чем иметь проблемы с законом, добавляет эксперт Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
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