В России за год выявили более 800 тыс. нелегальных работников

УрБК, Москва, 02.10.2024. В России за I полугодие 2024 года Роструд выявил 368 тыс. нелегальных работников. Об этом ...17.01.2017 За 11 месяцев 2016 года в России выплачено свыше 30 млрд руб. задержанной зарплаты
УрБК, Москва, 17.01.2017. Почти 33 млрд рублей задержанной зарплаты в России было выплачено с января по ноябрь прошлого ...21.02.2012 ОАО «Туринский хлебокомбинат» и ГУЗ «Станция переливания крови № 3» уличены в нарушении трудового законодательства
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2012. В ОАО «Туринский хлебокомбинат» Государственной инспекцией труда в Свердловской ...08.02.2011 2,1% экономически активного населения России зарегистрировано в качестве безработных
УрБК, Москва, 08.02.2011. Федеральная служба по труду и занятости РФ подвела итоги работы в сфере труда и занятости в ...12.02.2009 Федеральная служба по труду и занятости РФ: Наиболее распространенным нарушением трудового законодательства, допускаемым работодателями в отношении иностранных работников, является несоблюдение требований охраны труда
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2009. В 2008 году государственными инспекциями труда проведено 14 419 проверок хозяйствующих ...