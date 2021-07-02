Минтруд может получить доступ к налоговой тайне россиян для борьбы с нелегальной занятостью

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2021. В Свердловской области выявлено 19 организаций с признаками нелегальной деятельности, ...01.06.2021 ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности
Банк России начал вести перечень компаний с признаками нелегальной деятельности. Об этом сегодня в ходе ...01.06.2021 ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности
УрБК, Москва, 01.06.2021. Банк России начал вести перечень компаний с признаками нелегальной деятельности. Об этом ...12.09.2019 Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
УрБК, Москва, 12.09.2019. Минтруд установил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2020 год. Показатель составит 12 ...19.07.2017 ФНС России снимет налоговую тайну
УрБК, Москва, 19.07.2017. С 25 июля 2017 года Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет размещать на своем сайте ...