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Вчера, 13:04

Минтруд может получить доступ к налоговой тайне россиян для борьбы с нелегальной занятостью

УрБК, Москва, 02.02.2024. Минтруд подготовил приказ, согласно которому ФНС России предлагается направлять в Роструд и комиссию по борьбе с нелегальной занятостью сведения о гражданах и компаниях, которые могут составлять налоговую тайну. Об этом пишут «Известия».

К понятию налоговой тайны относятся сведения, которые могут быть известны государственным органам, но не находятся в открытом доступе. Так, Минтруд, к примеру, интересуют сведения о компаниях, заключающих с постоянными сотрудниками договоры ГПХ как с временными работниками. Также министерство запросило данные об организациях, в которых работает более 10 самозанятых, и о компаниях, в которых среднемесячная оплата труда отличается от средней по региону более чем на 35%.

Это потребуется для борьбы с нелегальной занятостью в России. Для ухода от налогов многие компании применяют «серые» схемы: зарплаты в конвертах, оформление сотрудников по договорам ГПХ вместо трудовых договоров.
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