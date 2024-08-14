ЦБ акцентировал внимание российских банков на информировании клиентов о полной стоимости кредита по картам

УрБК, Москва, 01.10.2024. Доля выдачи кредитных продуктов россиянам в возрасте до 35 лет во всех сегментах кредитования ...14.08.2024 В России средневзвешенная ставка по кредитным картам за месяц сократилась на 4 процентных пункта
УрБК, Москва, 14.08.2024. В России наблюдается резкое снижение ставок по кредитным картам, выданным в июле — начале ...06.04.2020 ЦБ: кредитные каникулы не освобождают заемщиков от начисления процентов
УрБК, Москва, 06.04.2020. В Банке России рассказали, что кредитные каникулы не будут бесплатными для заемщиков, ...22.12.2014 ВТБ24 повысил процентные ставки по кредитным картам на 4 п.п.
УрБК, Москва, 22.12.2014. Банк ВТБ24 повысил ставки по кредитным картам на 4 процентных пункта. Теперь по картам ...29.05.2013 ОАО «СКБ-банк» вошло в топ-20 среди крупнейших банков на рынке кредитных карт
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2013. Информационно-аналитическая служба портала «Банки.ру» подготовила рейтинг крупнейших ...