УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:02

ЦБ акцентировал внимание российских банков на информировании клиентов о полной стоимости кредита по картам

УрБК, Москва, 01.10.2024. ЦБ разместил письмо, в котором указал, что российские банки должны рассчитывать полную стоимость кредита (ПСК) по картам исходя из максимально возможной суммы платежей заемщика. Информация об этом есть в Telegram-канале регулятора.

«В настоящее время отдельные банки предлагают заемщикам кредитные продукты с электронным средством платежа (ЭСП), по условиям которых в течение месяца с даты первой транзакции или заключения кредитного договора устанавливается минимальная процентная ставка, а по истечении указанного (льготного) периода ставки значительно увеличиваются в отношении всех или отдельных операций заемщика», — сказано в письме.

Отмечается, что банк рассчитывает ПСК на основе минимальных процентных ставок. После завершения грей-периода по карте увеличивается комиссия для отдельных видов денежных транзакций Применение таких условий не отражают максимально возможную сумму платежей по кредиту. В документе уточняется, что этот подход противоречит Федеральному закону от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и вводит заемщиков в заблуждение.

Ранее отмечалось, что в России по итогам I полугодия 2024 года число пользователей кредитных карт выросло за год на 5,2 млн человек или на 22%. При этом увеличилась доля выдачи карт россиянам до 20 лет.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 14:23 В России число пользователей кредитных карт выросло за год на 5,2 млн человек

УрБК, Москва, 01.10.2024. Доля выдачи кредитных продуктов россиянам в возрасте до 35 лет во всех сегментах кредитования ...

14.08.2024 В России средневзвешенная ставка по кредитным картам за месяц сократилась на 4 процентных пункта

УрБК, Москва, 14.08.2024. В России наблюдается резкое снижение ставок по кредитным картам, выданным в июле — начале ...

06.04.2020 ЦБ: кредитные каникулы не освобождают заемщиков от начисления процентов

УрБК, Москва, 06.04.2020. В Банке России рассказали, что кредитные каникулы не будут бесплатными для заемщиков, ...

22.12.2014 ВТБ24 повысил процентные ставки по кредитным картам на 4 п.п.

УрБК, Москва, 22.12.2014. Банк ВТБ24 повысил ставки по кредитным картам на 4 процентных пункта. Теперь по картам ...

29.05.2013 ОАО «СКБ-банк» вошло в топ-20 среди крупнейших банков на рынке кредитных карт

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2013. Информационно-аналитическая служба портала «Банки.ру» подготовила рейтинг крупнейших ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%03.09.2024Почему в Екатеринбурге подорожала аренда жилья?
Архив новостей
Октябрь 2024 (33)
Сентябрь 2024 (698)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18