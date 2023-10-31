В России число пользователей кредитных карт выросло за год на 5,2 млн человек

УрБК, Москва, 01.10.2024. Доля выдачи кредитных продуктов россиянам в возрасте до 35 лет во всех сегментах кредитования увеличилась в I полугодии в среднем на 8 п.п., об этом сообщается в официальном Telegram-канале Банка России.



По сравнению с шестью первыми месяцами 2023 года число пользователей кредитных карт увеличилось на 5,2 млн человек, или на 22%. При этом увеличилась доля выдачи карт россиянам до 20 лет.



Число имеющих автокредит за это время возросло на 44% и впервые превысило 2 млн человек (в основном это заемщики старше 35 лет), а число предпочитающих кредит наличными, наоборот, сократилось на 500 тыс. человек.



Среди прочего отмечается, что с увеличением банками периода выплаты ипотеки в I полугодии этого года она была оформлена заемщиками, возраст которых на момент планового погашения кредита превысит 65 лет.