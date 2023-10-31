В России число пользователей кредитных карт выросло за год на 5,2 млн человек

В I полугодии 2023 года число заемщиков в РФ увеличилось на 2 млн. На 1 июля обязательства перед банками и МФО имели ...31.10.2023 ЦБ: Число россиян с кредитами достигло 47 млн человек
УрБК, Москва, 31.10.2023. В I полугодии 2023 года число заемщиков в РФ увеличилось на 2 млн. На 1 июля обязательства ...08.09.2022 НБКИ: В России выросла доля пользователей кредитных карт старше 50 лет
УрБК, Москва, 08.09.2022. В России выросла доля пользователей кредитных карт возрастом старше 50 лет, говорится в ...18.06.2019 В Челябинской области в мае число новых выданных кредитных карт выросло на 0,2%
УрБК, Челябинск, 18.06.2019. В мае 2019 года в Челябинской области выдали 24 тыс. 818 новых кредитных карт, что на 0,2% ...01.09.2017 За II квартал в Свердловской области объемы выдачи кредитных карт выросли на 45,6%
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2017. За II квартал в Свердловской области было выдано 38 тыс. 828 кредитных карт, что на ...