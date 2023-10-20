УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:25

В Музее наива 2 октября в честь финисажа выставки «Иные» пройдет авторская лекция и кураторская экскурсия

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 2 октября пройдет авторская лекция и открытая экскурсия по выставке «Иные. Аутсайдер-арт из коллекции Владимира Гаврилова». Мероприятия приурочены к завершению выставки, сообщает пресс-служба музея.

Так, в 16.00 по адресу: улица Розы Люксембург, 18, начнется лекция научного сотрудника отдела наивного искусства ЕМИИ Яны Таушкановой «Звери и Охотники в наиве и аутсайдер-арт». Слушателям будет предложено обсудить архетип Зверя и тему охоты, которой увлечен главный герой выставки «Иные» Александр Лобанов. Также поклонники этого вида искусства узнают, как изображали охотников наивы и аутсайдеры разных эпох.

В 18.00 здесь же начнется кураторская экскурсия по выставке «Иные: от листов скорби до центра Помпиду», которую проведет куратор выставки, научный сотрудник отдела наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко. Зрители увидят самые яркие образцы психотерапевтической экспрессии и необычные артефакты европейского ар-брют. Они познакомятся с ярким феноменом Александра Лобанова и его чемоданом. А также узнают, как «больничный кабинет странностей» превратился в самую крупную в России и узнаваемую за рубежом коллекцию аутсайдер-арт «Иные».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.10.2023 В Музее наивного искусства 22 октября пройдет занятие «Уши, лапы и хвосты» для маленьких посетителей

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В воскресенье, 22 октября, в Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) пройдут ...

20.10.2023 В Музее наива в Екатеринбурге пройдет экскурсия по выставке работ армянских художников

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) в воскресенье, 22 октября, пройдет ...

12.05.2023 В Музее наива в Екатеринбурге пройдет лекция о произведениях народного искусства на картинах русских художников

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 пройдет ...

28.02.2023 В Музее наивного искусства Екатеринбурга 1 марта откроется выставка пермских художников «Пограничное состояние»

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Музее наива (входит в состав Екатеринбургского музея ИЗО) 1 марта откроется выставка ...

11.03.2022 В екатеринбургском Музее наивного искусства открывается выставка «Алапаевский феномен»

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2022. В екатеринбургском Музее наивного искусства 12 марта откроется для посетителей выставка ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%03.09.2024Почему в Екатеринбурге подорожала аренда жилья?
Архив новостей
Октябрь 2024 (33)
Сентябрь 2024 (698)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18