В Музее наива 2 октября в честь финисажа выставки «Иные» пройдет авторская лекция и кураторская экскурсия

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 2 октября пройдет авторская лекция и открытая экскурсия по выставке «Иные. Аутсайдер-арт из коллекции Владимира Гаврилова». Мероприятия приурочены к завершению выставки, сообщает пресс-служба музея.



Так, в 16.00 по адресу: улица Розы Люксембург, 18, начнется лекция научного сотрудника отдела наивного искусства ЕМИИ Яны Таушкановой «Звери и Охотники в наиве и аутсайдер-арт». Слушателям будет предложено обсудить архетип Зверя и тему охоты, которой увлечен главный герой выставки «Иные» Александр Лобанов. Также поклонники этого вида искусства узнают, как изображали охотников наивы и аутсайдеры разных эпох.



В 18.00 здесь же начнется кураторская экскурсия по выставке «Иные: от листов скорби до центра Помпиду», которую проведет куратор выставки, научный сотрудник отдела наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко. Зрители увидят самые яркие образцы психотерапевтической экспрессии и необычные артефакты европейского ар-брют. Они познакомятся с ярким феноменом Александра Лобанова и его чемоданом. А также узнают, как «больничный кабинет странностей» превратился в самую крупную в России и узнаваемую за рубежом коллекцию аутсайдер-арт «Иные».