Синоптики пообещали жителям Свердловской области более теплый октябрь

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2024. Свердловские метеорологи пообещали, что в августе в регионе установится привычная ...12.07.2024 В отдельных районах Свердловской области за сутки выпало до 40% месячной нормы осадков
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2024. В отдельных районах Свердловской области за сутки выпало до 40% месячной нормы осадков. ...21.02.2024 На Среднем Урале в конце февраля ожидается потепление до плюс 1 градуса
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. В Свердловской области в конце февраля прогнозируется потепление до плюс 1 градуса. Об ...27.12.2023 В Свердловской области за полтора дня выпало до 100% месячной нормы осадков
В большинстве районов Свердловской области за последние 36 часов выпало 60-100% месячной нормы осадков. Об этом ...26.10.2023 В Свердловской области в ближайшую неделю температура воздуха будет на 4 градуса ниже нормы
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. В ближайшую неделю на территории Свердловской области температура воздуха будет на 4 ...