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Вчера, 14:02

Синоптики пообещали жителям Свердловской области более теплый октябрь

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. Согласно данным Гидрометцентра России, октябрь в Свердловской области ожидается теплее нормы на 1 градус, а количество осадков прогнозируется близким к норме. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Синоптики отмечают, что на Среднем Урале сентябрь был теплее нормы на 1,5-3 градуса, а на севере даже на 4 градуса. При этом дожди были редкими, число дней с суточным количеством осадков 1 мм и более составило 2-5 (норма — 5-10 дней).

«Задача октября — наполнить влагой почву, что очень важно для благоприятного начала полевых работ весной, произрастания сельхозкультур. Также при плохой осенней влагозарядке почвы по весне может возникать множество природных пожаров», — отмечают в Уралгидрометцентре.
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