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Метеорологи пообещали жителям Свердловской области теплое начало зимы

УрБК, Москва, 02.10.2024. Специалисты Гидрометцентра России пообещали жителям Свердловской области теплое начало зимы. При этом в другие месяцы погода будет в районе нормы, сообщается на сайте метеорологов.

Так, синоптики прогнозируют, что средняя месячная температура на Урале будет выше обычной в октябре и декабре. При этом в ноябре, январе, феврале и марте она установится в пределах нормы в уральских регионах.

Ранее специалисты Гидрометцентра России сообщили, что октябрь в Свердловской области ожидается теплее нормы на 1 градус, а количество осадков прогнозируется близким к норме.
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