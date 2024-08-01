Метеорологи пообещали жителям Свердловской области теплое начало зимы

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. Согласно данным Гидрометцентра России, октябрь в Свердловской области ожидается теплее ...01.08.2024 Синоптики пообещали свердловчанам в августе привычную погоду без резких отклонений от нормы
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2024. Свердловские метеорологи пообещали, что в августе в регионе установится привычная ...01.07.2013 Июль в России будет теплым
Июль на значительной части территории России окажется теплее нормы. По данным Гидрометцентра РФ, средняя месячная ...31.08.2012 В Москве возможны заморозки
В ночь на 1 сентября в Москве возможны заморозки, пишет портал «Дни.ру». Согласно прогнозу Росгидромета, в пятницу ...30.08.2012 В Россию пришло бабье лето
Погода в центральных регионах России в первый месяц осени будет теплой, температура поднимется выше нормы на ...