В Екатеринбурге сегодня стартует Международный строительный форум «100+ TechnoBuild»

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2024. В Екатеринбурге с 1 по 4 октября на базе МВЦ «Экспо» пройдет международный строительный ...09.10.2023 В Екатеринбурге подвели итоги X Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В Екатеринбурге завершил работу X Международный строительный форум и выставка 100+ ...03.10.2023 На площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» стартовал Х Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Сегодня на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (Экспо бульвар, 2) начал работу ...18.10.2022 На площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» начался Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. Сегодня на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (Экспо бульвар, 2) начал работу ...20.10.2020 В Екатеринбурге начались международный форум и выставка 100+ TechnoBuild
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2020. В Екатеринбурге 20 октября 2020 года начал работу международный форум и выставка 100+ ...