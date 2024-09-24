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В Екатеринбурге сегодня стартует Международный строительный форум «100+ TechnoBuild»

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. В Екатеринбурге сегодня начнет работу Международный строительный форум и выставка «100+ TechnoBuild». Мероприятие будет проходить четыре дня на базе МВЦ «Экспо». Участников ожидает более 200 мероприятий, посвященных девелопменту и архитектуре.

В рамках форума ожидается несколько профессиональных сессией. Так, на сессии «Оптимизация городской мобильности» градостроители обсудят способы и планы развития транспортной системы, а на сессии «Культура как капитал. Строительство культурного будущего» спикеры обменяются опытом сотрудничества девелоперов и театров, музеев, библиотек уральской столицы.

Архитектура и инфраструктура центральной части Екатеринбурга также станут одной из тем форума: спикеры расскажут о технических и документационных требованиях, предъявляемых к локации, и раскроют концепцию внешнего облика главной части мегаполиса.

Кульминацией мероприятия станет пленарное заседание «Строительство будущего», где представители всех уровней власти и крупного строительного бизнеса расскажут о глобальных целях современного девелопмента.

Напомним, форум и выставка «100+ TechnoBuild» проходят в уральской столице с 2014 года. В прошлый раз участниками события стали 25 тыс. человек из 25 стран мира.
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