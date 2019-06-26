В Свердловской области РЭК утвердила надбавки к тарифам на газ с 2025 года

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2019. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области утвердила новые цены на ...16.11.2018 ФАС утвердила дополнения к железнодорожным тарифам
УрБК, Москва, 16.11.2018. Правление ФАС России утвердило поправки в тарифный прейскурант на перевозку грузов ...18.11.2011 Инвестиционная программа МУП «Водоканал» может быть секвестирована
Состоялось внеочередное заседание постоянной комиссии городской думы по городскому хозяйству, градостроительству и ...13.12.2010 В 2011 году тарифы РЖД на перевозку пассажиров вырастут на 10%
УрБК, Москва, 13.12.2010. Тарифы, сборы и плата за услуги, связанные с перевозкой пассажиров железнодорожным ...25.02.2010 Максимальная розничная надбавка на лекарства в Свердловской области установлена в размере 36%
УрБК, Москва, 25.02.2010. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила предельные надбавки к ...