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Вчера, 17:24

В Свердловской области РЭК утвердила надбавки к тарифам на газ с 2025 года

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. На Среднем Урале региональная энергетическая комиссия (РЭК) приняла постановление «Об установлении специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа для финансирования программ газификации газораспределительными организациями Свердловской области на 2025 год».

Так, согласно документу, с 1 января 2025 года в регионе вырастут надбавки к тарифам за газ для основных поставщиков ресурса: АО «ГАЗЭКС», АО «Екатеринбурггаз» и АО «Регионгаз-инвест».

Так, для «Екатеринбурггаза» надбавка увеличится от 95,84 руб. до 128,2 руб. за 1 тыс. кубометров в зависимости от объема потребления.

Отметим, что повышение оплаты коснется только юридических лиц. Рядовых граждан увеличение тарифа не коснется.

«Специальные надбавки применяются для потребителей газа, за исключением населения. Специальные надбавки не применяются к тарифам на транспортировку газа в транзитном потоке», — говорится в постановлении.
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