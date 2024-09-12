Свердловские власти прогнозируют уровень безработицы на уровне не более 1,1%

Материалы по теме

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,42%

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. По состоянию на 30 сентября 2024 года в Свердловской области официально ...

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,45%

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. По состоянию на 11 сентября 2024 года в Свердловской области официально ...

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,46%

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. По состоянию на 6 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 9 тыс. ...

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,46%

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. По состоянию на 20 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 9 тыс. 654 ...

В консервативном сценарии Минэкономики ВВП РФ в 2024 году окажется на 1,5 трлн рублей меньше, чем в базовом

УрБК, Москва, 27.04.2024. Помимо базового варианта макроэкономического прогноза развития экономики РФ до 2027 года, ...