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Свердловские власти прогнозируют уровень безработицы на уровне не более 1,1%

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. Свердловские власти прогнозируют уровень безработицы на уровне не более 1,1%. Об этом говорится в «Прогнозе социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период 2025–2027 годов».

Согласно документу, в 2027 году при пессимистичном сценарии средняя зарплата в регионе составит 95 тыс. руб. в месяц. При более позитивном развитии событий средний заработок составит 103 тыс. руб. В 2024 году величина средней зарплаты сохраняется на уровне 77 тыс. руб.

Отметим, что по данным на 30 сентября уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 0,42%. Официально в регионе зарегистрировано 8 тыс. 838 граждан, не имеющих заработка.

Министерство экономики Свердловской области рассматривает два варианта развития социально-экономической обстановки в регионе. Согласно консервативному варианту, к 2027 году количество жителей Среднего Урала уменьшится до 4,163 млн человек. Однако аналитики рассчитали и оптимистичный вариант развития Свердловской области. Так, число свердловчан уменьшится до 4,173 млн человек. В текущем году на территории региона проживает 4,215 млн уральцев.
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