Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,42%

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. По состоянию на 30 сентября 2024 года в Свердловской области официально зарегистрировано 8 тыс. 838 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,42%.



В настоящее время работодателям региона требуется 55 тыс. 107 человек. Коэффициент напряженности рынка труда равен 0,22.