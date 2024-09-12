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Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,42%

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. По состоянию на 30 сентября 2024 года в Свердловской области официально зарегистрировано 8 тыс. 838 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,42%.

В настоящее время работодателям региона требуется 55 тыс. 107 человек. Коэффициент напряженности рынка труда равен 0,22.
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