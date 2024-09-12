Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,42%

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. По состоянию на 30 сентября 2024 года в Свердловской области официально ...12.09.2024 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,45%
По состоянию на 11 сентября 2024 года в Свердловской области официально зарегистрировано 9 тыс. 633 безработных. Об ...12.09.2024 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,45%
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. По состоянию на 11 сентября 2024 года в Свердловской области официально ...20.05.2024 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,46%
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. По состоянию на 20 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 9 тыс. 654 ...16.01.2024 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,53%
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. По состоянию на 15 января в Свердловской области официально зарегистрировано 11 тыс. ...