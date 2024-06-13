В Нижнем Тагиле владелец автостоянки заплатит клиенту около 400 тыс. рублей за повреждение автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. Владелец платной автостоянки в Нижнем Тагиле по решению суда обязан выплатить 398 тыс. 656 руб. за повреждение Mitsubishi Outlander. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Два года назад владелец автомобиля оставил его на стоянке в Нижнем Тагиле, заплатив 100 руб. Факт оплаты был зафиксирован в журнале финансового учета. Утром машина оказалась повреждена, сумма ущерба составила 220 тыс. 758 руб. Пострадавший написал претензию, которая осталась без ответа, а потом подал иск к ИП Вертунов О. Ю. с требованием возместить ущерб и судебные расходы.



Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила требования удовлетворил и обязал ответчика выплатить истцу требуемую сумму. Индивидуальный предприниматель подал апелляционную жалобу, мотивируя это тем, что договора хранения с истцом он не заключал, а ответственность за произошедшее лежит на сотруднике ЧОПа, который охранял стоянку.



Однако Свердловский областной суд пришел к выводу, что между истцом и ответчиком сложились правоотношения, вытекающие из договора хранения, так как передача автомобиля ответчику зафиксирована в журнале финансового отчета и в реестре по паркингу и фотографиями местности. Услуги по хранению были оказаны некачественно. Решение оставлено без изменения.