В Нижнем Тагиле владелец автостоянки заплатит клиенту около 400 тыс. рублей за повреждение автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. Житель Алапаевска заплатит каршеринговой компании более 700 тыс. руб. за нарушение ...13.05.2024 В Нижнем Тагиле управляющая компания заплатит 117 тыс. рублей за повреждение Audi Q3 снежной наледью
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. В Нижнем Тагиле управляющая компания «Центр-НТ» выплатит местной жительнице компенсацию ...03.11.2023 В Екатеринбурге УК «Единый Стандарт» заплатит почти 100 тыс. рублей за повреждения автомобиля из-за упавшей глыбы снега
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Екатеринбурге суд обязал УК «Единый Стандарт» выплатить около 96 тыс. руб. за ремонт ...04.12.2019 Суд обязал психиатрическую больницу выплатить екатеринбурженке более 887 тыс. рублей за похищенные колеса
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2019. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Октябрьского районного суда ...04.04.2019 ЕМУП «Водоканал» заплатит владельцу поврежденного автомобиля более 200 тыс. рублей за незакрытый люк на дороге
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2019. Екатеринбургское МУП «Водоканал» заплатит более 200 тыс. руб. за незакрытый люк на ...