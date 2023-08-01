В Свердловской области выявлено 2 тыс. 870 земельных участков для жилищного строительства

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Свердловская область вошла в топ-3 регионов по пригодной для жилищного строительства ...06.12.2013 В Свердловской области льготным категориям граждан однократно бесплатно предоставлено 2,2 тыс. земельных участков
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2013. В текущем году в Свердловской области запланировано однократное бесплатное ...12.05.2012 В 2012 году администрация Екатеринбурга готова выделить гражданам 100 бесплатных земельных участков
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2012. По состоянию на 1 марта 2012 года в администрацию Екатеринбурга поступило 14,24 тыс. ...30.03.2012 Администрация Екатеринбурга готовится к бесплатной раздаче земель в поселках Шабровский и Исток
В 2012 году администрация Екатеринбурга предоставит бесплатно 70 земельных участков для индивидуального жилищного ...28.02.2012 Фонд содействия развитию жилищного строительства выставил на аукцион 12 земельных участков в Тюмени
УрБК, Тюмень, 28.02.2012. Фонд содействия развитию жилищного строительства выставил на открытые аукционы 30 марта право ...