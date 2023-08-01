В Свердловской области выявлено 2 тыс. 870 земельных участков для жилищного строительства

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. По состоянию на 1 сентября в Свердловской области выявлено 2 тыс. 870 земельных участков и территорий, имеющих потенциал вовлечения в оборот в целях жилищного строительства. Их общая площадь составляет 7 тыс. 268 га, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по региону.



Так, наибольшее количество участков, подходящих для жилищного строительства, сосредоточено в Новоуральском, Нижнетагильском, Сысертском, Качканарском, Первоуральском и Екатеринбургском кадастровых районах.



«Из общего количества выявленных земель для строительства многоквартирных домов можно использовать 259 участков площадью почти 1,7 тыс. га, для индивидуального жилищного строительства — 2,6 тыс. участков площадью 5,6 тыс. га», — уточнил руководитель ведомства Игорь Цыганаш.