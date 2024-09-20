Запуск новых девелоперских проектов в Екатеринбурге в июле-августе сократился на 28%

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В Свердловской области в августе 2024 года было выдано 63,4 тыс. новых кредитных карт. ...17.09.2024 Инфляция в России в августе замедлилась до 0,2%
УрБК, Москва, 17.09.2024. Инфляция в России в августе замедлилась до 0,2% после 1,14% в июле, сообщается на сайте ...13.09.2024 Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. В августе 2024 года в Свердловской области было зарегистрировано 2 тыс. 159 договоров ...12.09.2024 Годовая инфляция на Среднем Урале в августе замедлилась до 8,71%
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. Инфляция на Среднем Урале в августе составила 8,71% по сравнению с аналогичным периодом ...27.08.2024 Доля новых машин в структуре выданных автокредитов в июле в России составила 81,3%
УрБК, Москва, 27.08.2024. В России число выданных кредитов на приобретение новых автомобилей в июле 2024 года составило ...