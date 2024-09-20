Запуск новых девелоперских проектов в Екатеринбурге в июле-августе сократился на 28%

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. В Екатеринбурге в июле-августе 2024 года запустили девелоперские проекты общей площадью 229 тыс. кв. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 28%, свидетельствуют данные аналитической платформы bnMAP. Pro.



Несмотря на это, Екатеринбург возглавляет рейтинг городов РФ по темпам запуска новых проектов (без учета столичных городов). На втором месте — Ростов-на-Дону (135 тыс. кв. м), на третьем — Уфа (117 тыс. кв. м).



В десяти крупнейших городах России (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) в июле-августе 2024 года заложили 993 тыс. кв. м, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики связывают такую динамику с завершением программы массовой льготной ипотеки.