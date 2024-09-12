УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. В Екатеринбурге в июле-августе 2024 года запустили девелоперские проекты общей площадью ...

Запуск новых девелоперских проектов в Екатеринбурге в июле-августе сократился на 28%

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. Инфляция на Среднем Урале в августе составила 8,71% по сравнению с аналогичным периодом ...

Годовая инфляция на Среднем Урале в августе замедлилась до 8,71%

УрБК, Москва, 27.08.2024. В России число выданных кредитов на приобретение новых автомобилей в июле 2024 года составило ...

Доля новых машин в структуре выданных автокредитов в июле в России составила 81,3%

В Свердловской области в августе текущего года было выдано на 6,1% меньше автокредитов

По данным исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2021 года в Свердловской области было ...