Запуск новых девелоперских проектов в Екатеринбурге в июле-августе сократился на 28%

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. В Екатеринбурге в июле-августе 2024 года запустили девелоперские проекты общей площадью ...12.09.2024 Годовая инфляция на Среднем Урале в августе замедлилась до 8,71%
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. Инфляция на Среднем Урале в августе составила 8,71% по сравнению с аналогичным периодом ...27.08.2024 Доля новых машин в структуре выданных автокредитов в июле в России составила 81,3%
УрБК, Москва, 27.08.2024. В России число выданных кредитов на приобретение новых автомобилей в июле 2024 года составило ...27.09.2021 В Свердловской области в августе текущего года было выдано на 6,1% меньше автокредитов
По данным исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2021 года в Свердловской области было ...09.09.2010 В августе 2010 года продажи автомобилей в РФ вновь начали снижаться
УрБК, Москва, 09.09.2010. В России за первые восемь месяцев 2010 года было продано 1,13 млн. автомобилей, что на 14% ...