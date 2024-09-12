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Сегодня, 17:38

Запуск новых девелоперских проектов в Екатеринбурге в июле-августе сократился на 28%

В Екатеринбурге в июле-августе 2024 года запустили девелоперские проекты общей площадью 229 тыс. кв. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 28%, свидетельствуют данные аналитической платформы bnMAP. Pro.

Несмотря на это, Екатеринбург возглавляет рейтинг городов РФ по темпам запуска новых проектов (без учета столичных городов). На втором месте — Ростов-на-Дону (135 тыс. кв. м), на третьем — Уфа (117 тыс. кв. м).

В десяти крупнейших городах России (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) в июле-августе 2024 года заложили 993 тыс. кв. м, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики связывают такую динамику с завершением программы массовой льготной ипотеки.
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Сегодня, 17:36 Запуск новых девелоперских проектов в Екатеринбурге в июле-августе сократился на 28%

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