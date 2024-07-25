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Промпроизводство в Свердловской области за первые восемь месяцев 2024 года выросло на 2%

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. Промышленное производство в Свердловской области за первые восемь месяцев 2024 года выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

В сегменте «обрабатывающие производства» показатель увеличился на 3,1%. Однако в сфере «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» показатель уменьшился на 6,1%, а в сегменте «добыча полезных ископаемых» — на 0,7%.
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