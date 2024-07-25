Промпроизводство в Свердловской области за первые восемь месяцев 2024 года выросло на 2%

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2024. Промышленное производство в Свердловской области в январе-июне 2024 года выросло на ...28.06.2024 Промпроизводство в Свердловской области в январе-мае выросло на 4,4%
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. Промышленное производство в Свердловской области в январе-мае 2024 года выросло на 4,4% ...29.03.2024 Промпроизводство в Свердловской области в январе-феврале выросло на 2,7%
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. Промышленное производство в Свердловской области в январе-феврале 2024 года выросло на ...29.02.2024 Промпроизводство в Свердловской области в январе выросло на 2,7%
Промышленное производство в Свердловской области в январе 2024 года выросло на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом ...29.02.2024 Промпроизводство в Свердловской области в январе выросло на 2,7%
УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. Промышленное производство в Свердловской области в январе 2024 года выросло на 2,7% по ...