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Промпроизводство в Свердловской области в январе выросло на 8,9%

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2025. Промышленное производство в Свердловской области в январе выросло на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

В сегменте «обрабатывающие производства» показатель увеличился на 12,9%, «добыча полезных ископаемых» — на 7,1%.

В сфере «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» производство снизилось на 7,6%.
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