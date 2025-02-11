Промпроизводство в Свердловской области в январе выросло на 8,9%

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2025. Промышленное производство в Свердловской области в январе выросло на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат. В сегменте «обрабатывающие производства» показатель увеличился на 12,9%, «добыча полезных ископаемых» — на 7,1%. В сфере «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» производство снизилось на 7,6%.

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