Промпроизводство в Свердловской области в январе выросло на 8,9%

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2025. Промышленное производство в Свердловской области за 2024 год выросло на 4,7% по ...25.08.2022 Промпроизводство в Свердловской области в январе-июле снизилось на 3,6%
Промышленное производство в Свердловской области в январе-июле 2022 года снизилось на 3,6% по сравнению с аналогичным ...28.04.2022 Промпроизводство в Свердловской области в январе-марте выросло на 1,3%
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. Промышленное производство в Свердловской области в январе-марте 2022 года выросло на ...24.03.2022 Промпроизводство в Свердловской области в январе-феврале выросло на 3,8%
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2022. Промышленное производство в Свердловской области в январе-феврале 2022 года выросло на ...02.03.2022 Промпроизводство в Свердловской области в январе выросло на 7,4%
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2022. Промышленное производство в Свердловской области в январе 2022 года выросло на 7,4% по ...