Промпроизводство в Свердловской области в январе-феврале выросло на 5,5%

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2025. Промышленное производство в Свердловской области в январе-феврале выросло на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат. В сегменте «обрабатывающие производства» показатель увеличился на 8,7%, «добыча полезных ископаемых» — на 2,6%. В сфере «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» производство снизилось на 6,4%.

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