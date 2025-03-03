Промпроизводство в Свердловской области в январе-феврале выросло на 5,5%

Промышленное производство в Свердловской области в январе выросло на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ...03.03.2025 Промпроизводство в Свердловской области в январе выросло на 8,9%
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2025. Промышленное производство в Свердловской области в январе выросло на 8,9% по сравнению ...29.03.2024 Промпроизводство в Свердловской области в январе-феврале выросло на 2,7%
Промышленное производство в Свердловской области в январе-феврале 2024 года выросло на 2,7% по сравнению с аналогичным ...29.03.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-феврале выросло на 5,9%
Промышленное производство в Свердловской области в январе-феврале 2023 года выросло на 5,9% по сравнению с аналогичным ...24.03.2022 Промпроизводство в Свердловской области в январе-феврале выросло на 3,8%
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2022. Промышленное производство в Свердловской области в январе-феврале 2022 года выросло на ...