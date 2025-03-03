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Промпроизводство в Свердловской области в январе-феврале выросло на 5,5%

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2025. Промышленное производство в Свердловской области в январе-феврале выросло на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

В сегменте «обрабатывающие производства» показатель увеличился на 8,7%, «добыча полезных ископаемых» — на 2,6%.

В сфере «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» производство снизилось на 6,4%.
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